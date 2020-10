Alice VIAL

Après des études en traduction audiovisuelle et arts plastiques, je me consacre depuis 2015 au métier d'adaptatrice, particulièrement en doublage.



Je travaille de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Je suis équipée de Mosaic et Cappella.



Toutes mes références sont disponibles sur mon site : https://alicevialadaptations-85.webself.net/. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Doublage

Voice-over

Sous-titrage



Traduction

Relecture et révision

Rédaction

Transcription