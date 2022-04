Alim PIERALI

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo !



Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de consulter mon profil, je suis actuellement en poste mais je reste à l'écoute du marché malgré tout. Je recherche un poste d'assistant marketing, en effet le domaine du marketing est celui dans lequel je souhaite m'épanouir mais c'est également un domaine dans lequel j'ai acquis une solide expérience au cours mon cursus professionnel.



Conformément aux exigences du poste, je suis rigoureux, créatif, j'ai le goût du Challenge et du contact, autonome, je possède également un grand sens du travail en équipe. Mais également, une capacité de prise d'initiatives.



Mes précédentes expériences, variées et enrichissantes, vous conféreront, la certitude de mon adaptabilité dans toutes les situations.



Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement,.



N'hésitez pas à me contacter ! A bientôt



Mes compétences :

Excel

Word

Photoshop

Powerpoint