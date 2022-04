Alina LAFONT

Mes responsabilités au sein d’une PME leader sur son activité en tant qu’assistante commerciale de zone export puis de responsable de la zone Pays de l’Est, m’ont permis d’acquérir une expérience professionnelle forte dans le domaine de l’export et plus particulièrement en Russie et en Ukraine.



D’autre part, mon origine Russo-Kazakh et mon parcours universitaire en Pologne puis en France, m’ont apporté, en plus de la pratique courante de 4 langues, une réelle capacité d’adaptation et un goût du contact prononcé.



Aujourd'hui,je souhaite intégrer une société tournée vers l’international dans laquelle je pourrais m’impliquer et contribuer à son développement en apportant mes qualités ainsi qu’une véritable connaissance professionnelle et culturelle de la zone pay de l’Est.



Mes compétences :

Anglais

Export

Polonais

Russe