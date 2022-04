Alina NOVIKOVA

Ayant récemment terminé mon Master of Science International Marketing, je suis jeune fille

dynamique, vivant à Paris. Je suis dynamique, rigoureuse, ordonnée, pondérée, créative et ponctuele,

et j’ai su me rendre indispensable.



Disposant d’une forte capacité d’adaptation et d’un esprit d’analyse et critique, je suis passionnée par

les nouvelles technologies, l'innovation, le développement durable.



Pourquoi ne pas travailler ensemble? Consultez mon CV pour voir pourquoi je suis la personne que

vous avez besoin d'embaucher!



Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

IMovies

Marketing opérationnel

Mac OS

Google analytics

Microsoft Windows