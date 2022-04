Aline ANGELO-MILLA

Directrice de production pour la chaine de téléachat M6 B&CO, je conduis la production de 6 heures de directs quotidiens et j'assume la mise en œuvre, via la mise en scène des émissions, de la politique marketing dans le but d’atteindre le chiffre d'affaire déterminé.

Dans ce cadre, je gère:

Le management des équipes de production et du service antenne

La gestion et l'optimisation du budget imparti

La coordination avec le prestataire technique





Mes compétences :

leadership

compréhension des enjeux

professionnalisme

adaptabilité

esprit d'initiative