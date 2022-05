Vanessa BLANC

Actuellement Responsable logistique filiales et approvisionnement, je suis à la recherche de nouveaux challenges.





Voici mes domaines d’intervention :

► Approvisionnement : mise en place de process et du suivi d'approvisionnement au sein des filiales

► Suivi logistique : Analyser et piloter le modèle d'approvisionnement et mise en place de KPI et reporting mensuels

►Relation clients/prestataires : négociation contrats

► Gestion de projet : mise en place d'un plan d'action et prévisions annuelles pour une marque de cosmétiques.



Les challenges, le relationnel ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Motivée

Rigueur

SAP, Ibiza, Prestashop, Kin

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ambition

Aisance relationelle

Force de proposition

Ecoute

Autonomie professionnelle

Gestion du stress

Organisation

Service client

Management

E-commerce

Achats

ERP

Leadership

Gestion des stocks

Commerce international

Négociation commerciale

Suivi fournisseurs

Gestion de contrats

Coordination de projets

Analyse des besoins

Stratégie commerciale

Relation fournisseurs

Management des ventes