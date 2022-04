Aline BACHMANN

Maîtrise en Commerce et Vente, spécialisation en Ingénierie et Management des Réseaux de Commercialisation, option Droit de la Franchise.



Première expérience en agence de pub, "STRATEGIES" à Strasbourg (actuellement EUROSTRATEGE): chargée du développement du département Multimédia (Site internet, film d'entreprise, cd-rom...), de la gestion et du suivi des budgets.

Quelques mois plus tard : Chargée du développement du département Evénementiel (création de stand, évènements d'entreprise ou grand public) : 2 ans 1/2



Seconde expérience dans une autre agence, NOE à Strasbourg : chef de pub et chargée du développement et de la gestion de divers budgets régionaux : chaîne de restaurants, complexe de loisirs, VPciste, institutionnels...: 4 ans 1/2

Avec une petite pause de 6 mois pour préparer l'arrivée de Marco !



Toujours en poste, au sein d'un bureau d'étude en aménagement de cuisines haut de gamme, "bulthaup", chargée de la gestion quotidienne, commerciale et financière du show-room et de sa dynamique (décoration, évènementiel, création d'interactions avec d'autres showroom, d'opportunités d'affaires, contacts avec des institutionnels, banques etc).



commerce

décoration

communication

cuisine

gestion

franchise

marketing

voyage

écriture

Pâtisserie