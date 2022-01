Patrice PATRICE ARMUSIEAUX (ARMUSIEAUX)

Autour du Soleil Développement SA est un projet novateur dans la filière BOIS, unique dans son genre, qui rassemble sous ma direction une équipe qui travaille sur un concept dont je suis le fondateur, lequel a nécessité 4 années de recherches documentaires, d'études générales et techniques, des rendez-vous sur toute la France (...) jusqu'à l'aboutissement de la viabilité de notre projet et la confirmation de la réalisation technique de notre concept : "de l'arbre au client final".



Historien de vocation, conférencier en relations internationales et défense, j'avais occupé des fonctions dans des milieux à l'opposé de l'économie VERTE comme Conseil financier (Compagnie du Midi et Barclays Patrimoine), Consultant en Stratégie et Organisation d'entreprises (Andersen et Cie...), Animateur Réseau de Ventes et Chef du personnel en début de carrière.



Nous avons imaginé une véritable chaîne industrielle et commerciale, comptable et sociale, financière et fiscale, organisationnelle et stratégique, pouvant s'adapter aux diverses situations, ouverte sur l'avenir.





3 points principaux :



- Création d'un Pôle Production (Usine) - investissement estimé autour de 100 millions d'euros.

Nous allons réunir sur le même site les industries de 1ère et 2ème transformation, un bureau d'études techniques, une unité de transport logistique + unités de séchage, dégauchissage (...) + Coopérative forestière agricole...



Nous allons utiliser l'Arbre à 100% = Bois d’œuvre, bois énergie, bois construction avec des productions de cuisines, placards, escaliers, de parquets, lamellés collets, BMR, lames de terrasse, portes et fenêtres, charpentes, bancs (...) éclairage, pellets, garde-corps...





- Les entreprises dîtes "Stratégiques" :

On pourra y trouver la Centrale d'achats, le Communication, le Marketing, les Relations Publiques, la R&D, Ingénierie, Architecture, la Recherche foncière, la capital risque verte, le Secrétariat et la Comptabilité, le Commercial/Ventes, les Financements/Assurances, la Gestion locative,Intérim (...), Prospective et Stratégie.

Il est envisagé la création de 10/15 entreprises de forme juridique SA/SAS/SARL.



Les diverses pièces "finies" sortent du Pôle Production à destination du montage des "Quartiers Positifs".

Ces produits finis vont permettre de construire "Les Lieux de vie durables" (maisons + immeubles R+3 maximum).



Ils quittent le Pôle Production grâce à l'Unité de transport logistique à destination des divers chantiers en France qui deviendront des Quartiers Positifs.



- Les entreprises de sous traitance intégrée dîtes "Les Professionnels" :

Tous les corps de métier sont représentés comme les maçons, les charpentiers, les électriciens, les plaquistes, les peintres, les installeurs sanitaires, les carreleurs, décorateurs, jardiniers, terrassiers...

Il est envisagé la création de 20 à 40 entreprises de forme juridique SARL.



'Les Professionnels" auront pour mission d'assembler "les Lieux de vie durables" et de construire les "Quartiers Positifs" VERTS.



- Le concept du "Le Quartier Positif" :

Sur un terrain sélectionné, proche des voies de communication (route, rail), à 30 minutes d'un grande agglomération, ces 15 hectares de terrains (et +) vont permettre aux architectes, ingénieurs, paysagistes (...) de concevoir un projet adapté au lieu présent.

L'architecture va devoir s'intégrer à la nature.

Le bois sera présent partout et il sera fait usage des énergies renouvelables.

Pour empêcher d'avoir des nuisances sonores et de la pollution, la circulation douce sera privilégiée = véhicules électriques (voitures, vélos, mini bus) avec mise ne place d'un réseau de bornes.



- Les entreprises qui travaillent dans les Quartiers Positifs !

Commerces, Services, Crèche, Hôtel-restaurant, garage conseil (....) environ 20 unités.



Le concept du "Vivre Autrement ! " sera adapté à chaque site. C'est un nouveau concept de vie pour les

180/200 ménages qui occuperont chaque Quartier Positif.



ads.armusieaux@gmail.com

0388823041



Mes compétences :

Tenacité et total engagement

Management d'équipes ou de projets

Ecoute et empathie

Réactivité et adaptabilité

Aisance relationelle

Ouverture d'esprit et intégrité

Capacité à convaincre

Conception innovante

Le gout de la réussite

Commmunication évènementielle et relations pu

Fédérer autour d'une même vision

Force de propositions et de solutions

Force de vente

Bien être

Développement économique

RT 2012

Bois

Santé

Partenariats

Communication corporate

Design

Construction

Stratégie d'entreprise

Business development

Audit

12000 VOLTS

Customer Information Control System