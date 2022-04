Aline BOQUIEN GILIBERT

Psychologue et psychothérapeute en Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC), je reste passionnée par les problématiques liées aux organisations.

A l'écoute d'opportunités, je serais ravie de mettre ma double compétence ( entreprise et clinique) et mes expériences à profit au sein d'une organisation du secteur de la santé ou d'une structure de conseil.



(Titulaire d'un Diplôme Inter-Universitaire de Thérapies Cognitives et Comportementales de l'Université Lyon I, Titre de psychologue EPP Lyon et Paris (équivalent Master II en psychologie), spécialisation Ressources Humaines et Formation.)



Mes compétences :

Bilans de compétences

Conseil

Conseil RH

Handicap psychique

Orientation

Risques psychosociaux

TCC