Aline BOUQUET

9 ans d’expérience professionnelle internationale dans le domaine Achat. Compétences en Stratégie Achat & Gestion de Projet dans un environnement pluridisciplinaire et multiculturel. Connaissance en transformation de matières plastiques & métalliques, assemblage. Forte capacité d’analyse et de négociation, méthodique, pragmatique et rigoureuse, s’appuyant sur des compétences techniques. Français maternel, Anglais courant.



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Gestion de projet

Automobile

Achats

Management