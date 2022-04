Aline DALY

Forte d’une expérience de plus de 9 ans dans le domaine de la métallurgie, dont ces 4 dernières années en tant que responsable de production et ordonnancement.



J’ai pu sans cesse augmenter mon niveau de compétences, grâce notamment à mes qualités relationnelles, mon sens de l’objectif, de l’écoute et mon sens de l’organisation.



Lors de mon parcours professionnel, j’ai eu l’opportunité de gérer et de faire évoluer une équipe de 20 personnes



Rigoureuse et motivée m'ont permis de contribuer à la réussite de nouveau projet. Mes capacités d’adaptation et relationnelles me permet de m'adapter facilement à toute situation.



Dynamique et réactive, je souhaite aujourd’hui relever de nouveaux défis, ayant à cœur de toujours mieux satisfaire nos clients. Je recherche un nouveau poste avec des réponsabilités ou avec possibilité d'évolution.





Mes compétences :

Microsoft Windows 7

Pack office 2013

galva 9000