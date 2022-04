Aline DELECOURT

Ingénieur en Agroalimentaire, avec une expérience de trois ans d'apprentissage au sein d'un service Qualité, je viens de terminer ma formation à l'ESSEC, en Logistique et Supply Chain.

Un stage de 6 mois au sein des services Méthodes et Supply Chain de l'entreprise APTAR STELMI, m'a permis de développer mes connaissances au sein d'un projet d'ingénierie des flux: un projet de modification des flux au sein de l'usine de production qui doit apporter des changements dans le mode de fonctionnement et dans l'ordonnancement.

En CDD pendant 17 mois chez Aptar Stelmi, j'ai travaillé sur le déploiement du projet d'ingénierie des flux, ainsi que sur la mise à jour annuelle des PRU.

Aujourd'hui en CDI chez Filtres Guerin sur un poste de Logistique, je gère le flux logistique sur un portefeuille client sur la grande série.



Mes compétences :

Audit qualité

Planification de projet

Microsoft Office

Chaine logistique

Analyse de données

Production

Lean supply chain

Qualité

Agroalimentaire

ERP

Gestion de projet