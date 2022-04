Aline DIANE

J'ai un double profil commerciale et sociale.

De retour en Franche Comté, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'étranger notamment en Afrique et en Belgique pour un groupe d'économie sociale et solidaire TERRE asbl et d'autre ONG dans le cadre de gestion de projets .

J'ai aussi de l’expérience dans le domaine de la logis tique et le commercial de part mes précédentes fonctions et le management d'équipe(personnes en réinsertion).

Je m'intéresse beaucoup aux problématiques de l'environnement.

Je souhaite pouvoir contribuer à ma manière à la gestion des déchets et à l'environnement dans ma future fonction car j'ai une expérience de plusieurs années dans le domaine de recyclage de vêtements.

J'ai l'expérience d'élaboration de partenariats et souhaite pouvoir faire bénéficier de cette richesse à la future structure qui m'emploiera.



Mes compétences :

Afrique

autonome

Débrouillarde

Economie

Économie sociale

Environnement

Facilité d'adaptation

Logistique

Rigoureuse

Sens du contact