Aline DUCRET

En charge des équipes marketing/communication et opérations, mes compétences clés s'articulent autour de:

- la définition et mise en œuvre de plan marketing et de communication, stratégie de marque pour des marques BtoC

- la gestion globale des leviers marketing, suivi des performances dans une logique de CA, ROI et coût d’acquisition

- une spécialité e-business

- la gestion de projets évenementiels

- les activités de business development international

- la coordination et encadrement d’équipes

- une excellente maitrise du secteur Tourisme à un niveau international



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Internet

Marketing

Marketing internet

Tourisme

Web