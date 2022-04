Aline FAURE

Complètement autonome, investie dans les taches qui me sont confiées, autonomie et sérieux sont des valeurs de confiance qui me semblent indispensables.





Depuis Avril 97 -Assistante des Ventes -

ELIS LIMOUSIN – Prestataire de services auprès des professionnels sur le Centre de LIMOGES



Gestion administrative et Commerciale du service Vente.

Interaction des services lors de la transmission des dossiers des nouveaux clients.

Gestion complète d’une base de données « prospects » pour les commerciaux.

Courriers commerciaux : lancement de prestation, mailing, rédaction devis.

Correspondante - réponse Appel d’offres Marchés Publics pour le Centre de Limoges

Prospection et démarches commerciales (aide aux prises de tailles chez les clients, informations téléphoniques…)

Aide à l’organisation de salons professionnels



1996-1997 Chargée Relations Entreprises

Cabinet MOA Paris 1er - RAZES (87)

Ma Mission : Recherche d’opportunités d'emploi sur le bassin local

dans le cadre d’un reclassement.



1994-1995 Secrétaire Collaboratrice

Chambre Syndicale des Maîtres Boulangers (37) – ST AVERTIN

Responsable Service Offres et Demandes d'emploi :

Prospection des besoins et Mise en relation des apprentis avec leur Maître d'apprentissage

Mise en place d'une action de promotion de la boulangerie artisanale en milieu scolaire. -Montage logistique du projet :-Demande de subvention (Contrat Plan Etat/Région) et démarches auprès des partenaires financiers,



1992-1993 Secrétaire Bureau Emploi Instruction

Armée de Terre LIMOGES - Service Volontaire Féminin

(Habilitation "Confidentiel Défense")

secrétariat pour la préparation des concours des officiers à l’école de guerre...etc

Frappe de courriers et rapports confidentiels.



Mes compétences :

Dynamique