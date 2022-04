Aline FERRATON

Je développe aujourd’hui mes connaissances techniques et compétences en conseil dans le domaine des Rémunérations et Avantages sociaux. Je m'occupe plus particulièrement de la création des bilans sociaux individuels pour de grands groupes.



J'aime penser, créer, mettre en place et achever un projet, j’apprécie tout particulièrement les échanges que cela nécessite, ils font la force d'un service, d'une mission, de l'entreprise elle-même.



Mes compétences :

Communication

Ressources humaines

Mobilité internationale / Expatriation

Recrutement

Campus management

Formation

Analyse de données

Rémunération avantages sociaux