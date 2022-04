Aline GEOFFROY

Bachelière en marketing et en gestion hôtelière, j'ai pu acquérir grâce à mes études et mes expériences professionnelles, de véritables compétences dans le domaine administratif, commercial et le secteur de l’import-export.



Suite au différents postes occupées également dans le domaine touristique j’ai également su me doter d’un excellent relationnel du fait que je devais répondre aux attentes d'une clientèle diversifiée et souvent exigeante.



Mon professionnalisme, mon dynamisme ainsi que mes capacités d'adaptations développées lors de mes nombreux voyages à l'étranger m'ont aussi permis une bonne maitrise de la langue anglaise et espagnole.



De nature dynamique et volontaire, je n'ai pas peur de relever de nouveaux "challenges" .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

AX