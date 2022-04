Aline GHEDIRA

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur agro-alimentaire et d'une spécialisation en Management de la Qualité.



Je travaille en tant que Responsable Qualité au sein de la Lyonnaise des Eaux sur la région Rhône Alpes (39 sites).

J'ai mis en place et assuré le suivi du Système Qualité sur ces entités.



Je recherche un poste en tant que Responsable Qualité ou plus largement Qualité,Sécurité,Environnement



Mes compétences :

Audit

Environnement

Médical

Qualité