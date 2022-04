Aline HUSSON

- 3 ans d’expérience dans la mise en œuvre de projet

- 4 ans d’expérience dans la gestion d’agence

- 12 ans d’expérience dans le conseil aux TPE, PME et groupes



Réelle force de proposition, je me suis toujours impliquée dans le développement des associations dans lesquelles j'étais salariée notamment dans la mise en place d’outils de suivi d’activités et de procédures. J’ai aussi participé activement aux réflexions stratégiques sur des sujets importants, tels que le marketing territorial qui constitue une démarche fondamentale pour un territoire.



Mon sens des responsabilités et ma capacité d’adaptation me permettront de gérer efficacement les projets avec l’esprit d’équipe, la rigueur et l’enthousiasme nécessaires.





Mes compétences :

capacité d'analyse

Esprit d'initiative

Gestion des dossiers

Initiative

Mise en place de projets

Organisation

Rigueur

Synthèse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Développer son management

Statistiques