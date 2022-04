Aline JANZEKOVIC

Vous recherchez une nouvelle collaboratrice compétente et efficace pour votre équipe ?

Je suis à la recherche d’un poste d’administrateur de vente dans une entreprise dynamique.



Mon parcours dans l’univers du jeu vidéo m’a permis de continuer à évoluer et de progresser chaque jour. Habituée aux univers animés et exigeants, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever dans lesquels je pourrais mettre à profit cette expérience.

Vous apprécierez mon autonomie, ma polyvalence et mon pragmatisme qui devraient être de vrais atouts pour votre équipe.



Mes compétences :

Dynamique

Travail en équipe

Assistante

Efficacité énergétique

Suivi commercial et administratif

Pragmatique

Cross-docking

Microsoft Excel

Microsoft Word

SAP Business One

Accueil des clients

Accueil téléphonique

Gestion de projet

Gestion administrative

Suivi réapprovisionnement

Traitement des commandes

Suivi Opérations speciales

Actualisation de tableaux de bord

Facturation

Gestion de la relation client

Trairement des litiges

Suivi de stock