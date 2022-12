Alix DESLANDES

Mes compétences s'articulent autour de la relation commerciale et de la chasse de nouveaux comptes. J'ai de nombreuses expériences dans la gestion de portefeuilles clients en B to B. Je pratique couramment la prospection de nouvelles opportunités et je gère le closing de vente en cycle court et moyen.



J'ai géré également l'administration des ventes.

Je pratique l'allemand et l'anglais au niveau professionnel.

J'ai animé également le réseau de revendeurs distributeurs au niveau national.



Actuellement au Bureau Van Dijk, je recherche de nouvelles opportunités commerciales pour la Business Unit industrie (qualifications, générations de rendez-vous, participation à la négociation).



Bureau Van Dijk édite des solutions data qui permettent la gestion du risque client, du risque fournisseur, et de la compliance en les monitorant.



Nous enrichissons les données financières, marketing et commerciales de plus de 10 millions d'entreprises actives en France et 200 millions dans le monde.



Nos logiciels permettent aussi de réaliser des campagnes de ciblage pour le marketing et des fichiers de prospection complets pour le commercial. Nous sommes agrégateur de données grâce à des partenariats avec plus de 120 fournisseurs d'informations. Ces données deviennent de véritables outils stratégiques pour les différentes directions.



Mes compétences :

commerciales

rigueur

autonomie

travail en équipe

intuitif

curosité

dynamisme

gestion commandes

gestion facturation

négociateur

prospection

devis

analyses besoins

Vente directe

Closing des ventes en cycle court et moyen

Pratique professionnelle de l'allemand

Pratique professionnelle de l'anglais