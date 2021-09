Alphonse CARLIER

Consultant SI certifié ITIL 2011, PRINCE2 et PRACTITIONER, COBIT5, ISO 20000 + auditeur, MSP Management de programmes et Basic Assessor Training EFQM, TOGAF 9.1, ITIL PRACTITIONER

Certifié : BLACK BELT LEAN SIX SIGMA et LEAN IT, CLOUD COMPUTING

Certifié en gestion de la sécurité ISO 27001 + formateur CMMi, BIG DATA et HADOOP, TOGAF 9.1 et Méthodes agiles & SCRUM, DevOps

J'interviens : management des projets, sous-traitance et fournisseurs, déploiement de solutions innovantes (CMMi, Management, Qualité)

Centres d'intérêts concernent l'IT, l'applications des méthodes et des outils dans une optique de Conseil Qualité 9001, systèmes d'information, aides à la décision SIAD, veilles, Business Intelligence, outils collaboratifs, architecture



Points forts : Expertise - Technique - Formation - Qualité - LEAN IT - BLACK BELT - ITIL - COBIT



Expertise :

- Évaluations des organisations : audits, veille, intelligence économique, KM

- Développement de projets/programmes : outils, démarches, moyens et de suivi, CMMi, Spice, SIX SIGMA

- ITIL accompagnement des projets : découpage, suivi, relations internes et externes, coordination des interventions, mise en oeuvre ITIL, LEAN IT



Technique :

- Maîtrise ETL Pentaho, outils coopératifs (CMS, Portails,.., SIG,... XML), nouvelles approches d'ingénierie éducative, outils interactif QlikView

- Bases de données Oracle, Mysql, PostGrey



Formation :

- Formation processus stratégie des services & conception des services. Certifié Livecycle (SS, SD, ST, CSI, OSA)

- Formation ISO 9001 (suivi de la formation auditeur qualité ICA)

- Sites coopératifs http://acarlier.free.fr (site perso avec blog, wiki, ecommerce)

- Formateur pratiques CMMi : mise en œuvre, sensibilisation, mode de gestion



Qualité :

- Animation d'équipe, suivi de projets, sensibilisation et plan de déploiement qualité

- Construction de processus

- Méthodes UML2, MERISE, RAD, XP, Oracle, PostgreSQL ... SIG Esri et GvSIG

- Mise en place de processus à base en relation avec les outils existants

- Certifié ISO 27001 gestion de la sécurité des systèmes d'information

- Auditeur interne ISO 9001 et référent processus



Recherche emploi ou de missions à l'international et particulièrement en Chine, Japon. Intervention en consultant free-lance.



Mes compétences :

ISO 9001 V2008

ISO 20000

Anglais courant

Modélisation processus

Architecture informatique

SAV

UML

ITIL

Communication

Démarche qualité

XML

Freelance

Organisation

Réseau

ITIL 2011

PRINCE 2

MSP

CMMi modèle 1.3

ISO 27001

AGILE ET SCRUM

Black Belt Lean 6 sigma

Hadoop

EFQM

DevOps