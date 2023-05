Amal EL HADDAD

De la richesse de mes expériences, j'ai developpé mon sens inné de la relation humaine...je me suis affirmée dans les fonctions managériales et commerciales.



D'un esprit entreprenant et positif, adaptable, autonome, j'oriente mon activité dans le respect des valeurs organisationnelles et des intérêts de la société tout en mettant les clients au coeur des priorités.



C'est dans le challenge que je vais puiser le meilleur de moi même...



Mes compétences :

Gestion Financière

Prospection Commerciale

Négociation

Gestion d'une Entreprise

Gestion du personnel