Amandine HURAUT

Passionnée par l'évolution de l'homme au travail, je recherche la meilleure adéquation possible permettant le développement humain et économique.

Pour y répondre je mets en oeuvre une politique des ressources humaines et j'accompagne la direction dans sa stratégie organisationnelle.

Améliorer les relations sociales permettent d'augmenter la performance et la motivation des hommes, j'accompagne l'entreprise dans cette démarche en mettant en oeuvre la médiation.



Mes compétences :

Organisation

Formation

Accompagnement

Conseil

GPEC

Management

Direction des ressources humaines

Médiation

Enseignement