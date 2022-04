Julie GROIZARD TEILLET

Pragmatique, innovant et opérationnel, CYPRe Conseil RH se positionne en partenaire dans la définition et la mise en œuvre de vos politiques RH.

Nous vous accompagnons dans vos projets de transformation pour plus d’agilité au service du business.

Ensemble, faisons pétiller vos Ressources Humaines !



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

MBTI

Conseil RH

Accompagnement collectif

Communication rh

Formation professionnelle

Management

Accompagnement individuel

Audit interne

Gestion des compétences

Conduite de projet

PerformanSe

Gestion administrative RH