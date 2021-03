Amandine LIGEROT

Bienveillante et coopérative, dotée d'une grande flexibilité intellectuelle et d'une forte créativité, je quitte mes études théâtrales pour me dédier à la Défense des Droits de mes semblables.



Sensible à la question de la Justice et des rapports de force contractuels, je m'oriente dès la Licence vers l'Etude du Droit du Travail.



Doublement diplômée en Droit Social, j'interviens en qualité de Juriste dans les plus grands Cabinets de la place parisienne et remporte le Trophée du Meilleur Jeune Juriste en Droit du Travail.



Je prête serment au Barreau de Chalon-sur-Saône en 2017 et intègre le Département Social d'un Cabinet d'affaires.



Je pratique aujourd'hui mon activité dAvocat en tant que généraliste, avec une appétence particulière pour les problématiques liées au Droit du Travail, au Droit Pénal du Travail, au Droit de la Sécurité Sociale, et représente les Justiciables devant les juridictions compétentes.



Je suis engagée sur la question de l'accessibilité du Droit et anime une émission de podcasts ludiques à destination du grand public : https://www.youtube.com/channel/UC2qDb_bJSm-Xd4JFvB5Spwg



A l'écoute, énergique et engagée, je mets mes années d'expériences et d'études au service total des intérêts des clients et de la défense de leurs Droits.