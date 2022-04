Amel MEHENAOUI

Je m'appelle Amel et je suis consultante en Marketing sur Internet. Je me spécialise dans la formation d’entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises sur les meilleures méthodes de création, optimisation, indexation, référencement et promotions d’un site web.



Je donne, depuis 2007, un cours sur la création de site web au collège Dawson intitulé ‘How to Build a Successful Business Using the Internet’ (cours id : SiteSell) et depuis 2011 j'enseigne un cours sur le SEO (Optimisation des moteurs de recherches) intitulé SEO: Increase Traffic to your Website. J’ai ainsi participé à la formation d’une cinquantaine d’entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises sur la création et la promotion de leur site web sur Internet.



J’ai également créé plusieurs site web personnel qui sont optimisés pour les moteurs de recherches et qui génère des revenus sur Internet. J’ai aussi aidé certains de mes clients à utiliser l’Internet et les Médias Sociaux (twitter, facebook, linkedin etc.) pour promouvoir leurs services et produits afin de générer des revenues additionnelles par l'intermédiaire d'Internet.



Comme vous pourriez le constater, je me spécialise en stratégie de création, optimisation et promotion de site web. Je suis également experte certifié en Inbound Marketing. Mon expertise inclus entre autre : l’optimisation des moteurs de recherches (SEO), Indexation, Référencement, Média Sociaux, Video Marketing, Email Marketing, Article Marketing etc.



Il me ferait un grand plaisir de partager mon expérience, ma passion et mon expertise en Inbound Marketing avec vous, vos étudiants et\ou vos employés et les aider à connaître et maîtriser les éléments indispensables et nécessaires au succès d’un site web.



Voici également d’autre site ou vous pouvez avoir un meilleur aperçu de mon expérience :



http://twitter.com/amelm



www.meetup.com/onlinebusinessblueprint



www.montrealmarketingsolutions.com



www.linkedin/in/amelmehenaoui



N'hésitez-pas à me contacter pour tout besoin de formation ou si vous avez besoin d'une conférencière sur les sujets suivant:

- Comment Blogger pour affaires

- Augmentez vos revenue à l'aide de Facebook

- Comment utiliser Twitter pour promouvoir votre entreprise

- et bien d'autre sujets couvrants les dernières techniques efficaces et indispensables pour la promotion de votre entreprise et l'augmentation de vos revenues grace à l'Internet.



Mes compétences :

Formation

Internet

Internet marketing

Marketing

Marketing social

Promotion

Web

Web marketing