Amel ZAIRI

Bonjour,

Je suis docteur en Génie Mécanique, titre obtenu au près de l'Ecole des Arts et Métiers ParisTech. J'ai travaillé sur l'élaboration et caractérisations micro structurale, mécanique et tribologique des couches minces à base de Chrome, Nitrure de Chrome et de Silicium déposées avec PVD avec injection constante et pulsée des gaz.

J'ai bien évidemment des compétences en ingénierie mécanique ( Fabrication, conception mécanique et mécanique des structures et dimensionnement)

Trilingue, mobile, rigoureuse et dynamique ...

Je cherche à développer mon réseau professionnel









Mes compétences :

Matériaux Mécanique

Magnetrons

Buses

Couche mince

Matériaux

Mécanique

Tribologie