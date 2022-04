Amélie GRINDEL

Pour l'obtention de mon BTS Assistante de Gestion PME-PMI réalisé en alternance, j'ai pu bénéficier d'une expérience professionnelle ou j'ai approfondi mes connaissances en bureautique et en techniques commerciales.



Depuis, je suis assistante commerciale.

Mes missions sont les suivantes : traiter les devis et factures ; gérer des contrats ; mettre à jour les bases de données clientèles ; répondre aux appels téléphoniques ; traiter les candidatures aux Appels d’Offres et commercialiser les produits du catalogue.



Mes expériences m’ont permise de mettre en œuvre une méthode rigoureuse de travail et d’utiliser avec profit mon dynamisme commercial avec les clients.



Mes compétences :

Microsoft office

CRM

Commercial

GED

Télécommunications

Relation client

Appel d'offres

Administration des ventes

Cegid

Administratif

Pragmatique

Prospection commerciale