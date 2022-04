Amélie GUENNEGUEZ

Mon intérêt pour le droit des contrats et notamment dans le domaine des collectivités territoriales et des entreprises m’amène à proposer ma candidature.



Le conseil aux opérationnels, ma connaissance du droit des contrats et mon expérience dans la sécurité juridique des engagements contractuels, représentent des atouts que nous pourrons partager pour répondre aux besoins de votre structure.



Fortement motivée par ce domaine qui évolue continuellement et nécessite d’informer les opérationnels et de les former, j’aspire à continuer de développer mes compétences dans votre contexte. Ma rigueur et mon autonomie de travail associées à mon dynamisme et à ma volonté de m’investir constituent la valeur ajoutée de mon profil.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Délégations de service public

Droit

Droit des contrats

Enseignement

Finances

Finances publiques

juriste

Marchés publics

Négociation

service public