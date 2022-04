Amelie GUERIN

Je suis une personne dynamique, aimant les challenges et les responsabilités. Polyvalente, j'aime mener de front plusieurs dossiers et projets.

Réactive, rapide dans mes analyses et dans la mise en place de mes actions, j'ai besoin de résultats pour avancer.

La reconnaissance est aussi un facteur important pour moi : me faire confiance (tout en contrôlant) me permet de m'épanouir et me dépasser.

Je suis quelqu’un d’ouverte ; j’aime les rapports humains constructifs ce qui m’a d’ailleurs permis d’apprécier le management d’équipe.





Mes compétences :

Outils informatiques : word, excel, power point

Outils de Web Marketing : Kompzer, Copyrightletf