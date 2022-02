Amélie GUERIN

Ancienne chargée de communication, j'ai fait évoluer ma vie professionnelle en fonction de mon évolution personnelle.

Mère de 3 enfants, formée dans différents domaines, j'accompagne les familles vers une vie plus sereine, bienveillante et positive.

Étant en situation de handicap, j'accompagne les parents en situation de handicap moteur pour accueillir et accompagner leurs enfants au mieux.



Coachings individuels

Ateliers de groupe :

- techniques de parentalité positive

- communication signée accompagnée de la parole

- gestion de conflits

- éveil musical

- parentalité en plein conscience

- je crée mes cosmétiques

- je crée mes produits ménagers



Ateliers et soirées à thème :

- DME

- jouer autrement

- HNI

- écoresponsabilité