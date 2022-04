Amélie GUICHARD

☑️ Je suis responsable de la gestion globale et de la maintenance de la plate-forme internet monde de Mersen, construite autour d'un portail bilingue (français et anglais) et de sites internet locaux par pays : gestion du contenu web, optimisation du référencement naturel, statistiques de visites, fonctionnalités techniques.



Au sein d'une équipe multi-culturelle, je développe notre positionnement en construisant la présence du Groupe sur internet.



☑️ En charge des réseaux sociaux, j'anime et je fais la promotion des pages de Mersen sur LinkedIn, Facebook, Google My Business, Viadeo, en nous faisant connaître et en valorisant notre marque sur ces plateformes.

Je contribue également au compte WeChat.



A propos de Mersen

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergie, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés.



Mersen, qui rassemble 6 900 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 2018 de 879 millions d’euros.



Mes compétences :

Webmaster

Webmarketing

Réseaux sociaux

Community management

SEO

Internet

Gestion de projet web