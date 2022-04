Amélie GUICHARD

Parmi mes 15 années dans la restauration, les plus passionnantes sont mes 4 ans en Angleterre dans la région du Cornwall. Ma passion pour la langue Anglaise et pour la formation des nouveaux arrivants et apprentis dans mes anciennes expériences, m'ont donné envie de pratiquer le métier de formateur professionnel d'adultes dans le but de transmettre ma passion et mon savoir aux apprenants.

J'aimerai apporter mes compétences au sein d'organismes de formation associatifs, auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers.



Mes compétences :

Préparation des actions de formations

Animer des actions de formation