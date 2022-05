Formatrice multi-cartes, je privilégie la méthode active pour mes interventions auprès d'adultes en reconversion ou Insertion- TRE, CRCD, expression de soi et Anglais.



Créative, je réalise des jeux pédagogiques originaux et adaptés à mes domaines d'intervention, dans le but d'apprendre à apprendre en s'amusant.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel