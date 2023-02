Frédéric POINTEAU

2019-20 Manager des Opérations et Business Developer (clientèle anglophone et hispanophone)

Artventures (Paris / salons professionnels)



2018-19 Consultant Formateur Superviseur B2B et B2C (clientèle anglophone et francophone)

SkyTeam (Prague) et AmEx GBT (Paris)



2016- Directeur de croisière, Tour Leader (clientèle francophone et anglophone)

Costa Cruises (francophones à l'étranger, dans 20 pays), GCCL (anglophones en Île de France, Normandie et Bretagne), Prométour (anglophones en France et Espagne)



2012-14 Manager hôtellerie, restauration, MICE

Adelphi Hotel, MCG, Flemington, Epicure (région de Melbourne)

SkyCity Casino, Langham, Pullman, Crown Plaza, Sofitel, Esplanade Hotel, Vector Arena (région d'Auckland)



2011 Conseiller vendeur rayon randonnée

Décathlon (Annecy)



2010 Animateur sportif

UCPA / VSI Villages Sportifs Itinérants (Département de l'Isère)



2009-12 Manager en offices de tourisme et stations de ski

Offices de Tourisme en stations de ski (Portes du Soleil et Trois Vallées, France et Suisse)



2008-09 Agent réceptif local (DMC Manager, guide local)

Bourbon Tourisme (La Réunion)



2004-08 Consultant (IT, banque, marketing et vente)

Convergys, BNP Paribas, Transcom (France et Espagne)



2004-10 Responsable de camping / écolodge

Grand Jard, Couspeau, Wildebees Ecolodge (Maine-et-Loire, Drôme et Afrique du Sud)



Management touristique : gestion (opérationnelle, e-commerce, devis, planning, implémentation doutils stratégiques et automation, marketing, clientèle internationale, prestataires, équipe de 15 guides conférenciers, parc automobile de VTC et révisions), création de produits et mise en ligne, directeur de croisière, guide touristique, conférences et relations publiques (public de 1200 clients), organisation de visites, logistique, transferts, rapports, gestion des réclamations, traductions.



Management hôtelier : management déquipes (contrôle des installations, préparation des chambres, commandes et services de repas, formateur), gestion et facturation sur logiciels de réservations, réception (enregistrement, présentation des lieux, services et activités), tenue de caisse, statistiques, comptabilité, gardiennage.



Forces de vente : vente et conseil de produits et services (sur-mesure, excursions, hébergement, activités, aérien, location de voitures, rail, ferrys, logiciels et matériel informatique, produits bancaires, télécommunication), gestion dappels, objectifs qualitatifs et quantitatifs, fiabilité des demandes, techniques de vente, optimisation, salons, RDV daffaires, négociation.



Langues : français (langue maternelle), anglais courant (3 ans dimmersion), espagnol courant (2 ans en Espagne), mandarin: bonnes bases (HSK 4, environ 1500 mots/caractères).



Informatique :

Utilisation : Windows/Mac, navigateurs, Pack Office, édition (PhotoShop, Paint Shop Pro, GIMP), WordPress, AS400.

Tourisme : CRM-SaaS, logiciels e-commerce (TourBiz, OTA), gestion de projets Trello, voyage daffaires (Amadeus, RailDisplay, Atlantis, ConnectHotel), GMail Pro, SendingBlue, SEO, gestion hôtelière (EasyBook, UniCamp, SecureHoliday).



Tour du monde de septembre 2007 à décembre 2018, tout en évoluant dans le secteur du tourisme. J'ai passé 2 ans en Espagne, 2 ans à travers l'Europe, 2 ans en Afrique (principalement La Réunion et l'Afrique du Sud), plus de 2 ans en Australie et Nouvelle-Zélande, une année en Asie, 2 traversées d'Europe France/Russie et France/Turquie et 20 pays à bord de bateaux de croisières.



Ma vie a été rythmée par le sport et les voyages jusqu'en 2012: 8 ans de football (meilleur ailier-gauche régional à 13 ans), 8 ans de tennis de table (évolution et niveau National jusqu'à 24 ans), 8 ans de vadrouille et découvertes dans des endroits plus ou moins reculés, sports outdoors par le biais de voyages "épiques" et l'envie d'évoluer dans un contexte nouveau, riche, différent et dépaysant (autonomie parapente et canyoning, ski, alpinisme, trekking, via-ferrata,...). Depuis 2013, ma pratique sportive est diminuée et optimisée pour garder la forme (yoga, course à pied, nage en eau libre, tennis), et ainsi être plus performant dans les activités touristiques qui m'animent et me passionnent.