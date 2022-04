Amélie HUREL

La S.A.R.L. CODECO rend votre intérieur plus beau...



La Société s'est donnée pour mission de reconfigurer, aménager, décorer vos lieux de vie, de travail, de villégiature.

Testez-nous!

Surfez bientôt surArray







-----

Activité parallèle:

RESPONSABLE COMMERCIALE,BLUE CORIANDER

Blue Coriander Ltd., société de sourcing en Asie - en particulier en Chine - pour clients français et européens.



Surfez surArray



Blue Coriander s'est donné pour ambition d'aider ses clients européens à faire produire ou sourcer en Asie.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Esthetique

International

Marketing

Pragmatisme