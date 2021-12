Anthony DEBY

DELVIM – Développement et Valorisation Immobilière – est une société spécialisée dans l’Immobilier Neuf,



EXPERT DU GRAND PARIS, NOUS PROPOSONS A NOS PARTENAIRES PROMOTEURS UN PARTENARIAT GLOBAL, DE LA RECHERCHE FONCIERE A LA SIGNATURE D’ACTE AVEC DEUX POLES D'EXPERTISE :



> DELVIM DEVELOPPEMENT ET VALORISATION :

- Recherche foncière

- Montage d'opération

- Aménagement

- Partenariat



> DELVIM VENTE (COMMERCIALISATION) :

- Centrale de vente

- Conseil en investissement

- Vente à la découpe



Les Partenaires Promoteurs qui nous font confiance :

- Eiffage Immobilier

- Crédit Agricole Immobilier

- Kaufman & Broad

- Axe Promotion

- Vinci Immobilier

- Europe Expansion

- DCF

- Icade

- BPC

- Poly-cités

- Centrale de Création Urbaine



EXPERIENCES PRECEDENTES :

------------------------------------------------

. DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE chez KAO CORPORATION (groupe Japonais, spécialisé en Hygiène Beauté / Cosmétiques, CA 9 milliards €, Top 30 mondial des industries de Grande Consommation).



· 15 ANS d’EXPERIENCE COMMERCIALE & MARKETING sur les circuits de distribution Parfumeries, Grands Magasins, Pharmacies et GMS.



· 10 ans au sein du Groupe Américain JOHNSON



SPECIALITES :

----------------------

- Direction Générale

- Commercialisation programmes immobiliers en VEFA

- Conseil en Investissement et gestion de Patrimoine Immobilier



Mes compétences :

Immobilier

Produits de grande consommation

Direction générale

Management

Marketing

Business development