Amélie JEAN-BAPTISTE

Diplômée de comptabilité, d'esthétique et d'hydrothérapie, avec une expérience significative et globale, je suis à la recherche d'un poste de SPA-Manager.



Un contrôle des références est possible : communication des coordonnées téléphoniques, lettres de recommandations et fiche d'évaluation professionnelle transmissibles.



Mes compétences :

Modelages bien être et détente

UVA

Travail en équipe

Hygiène et sécurité

Accueil physique et téléphonique

Hydrothérapie

LPG

Sauveteur secouriste du travail landes

Gestion des litiges

Informatique

Ergonomie

Relation clients

Vente

Soins esthétiques

Ressources humaines

Management

Open Office

Logiciels de montage photos et vidéos

Internet