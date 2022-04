Amélie MICHAUD (EX CASTAN)

Après 14 ans de journalisme, je travaille depuis février 2012 à la Maison de la création-Centre culturel Bruxelles-Nord. J'y coordonne des projets socio-artistiques à court, moyen ou long terme : événements, ateliers de théâtre, cinéma de quartier participatif...

J'ai également suivi une formation de professeur de yoga et je donne deux cours pour adultes et un pour enfants tous les mardis soirs à la Maison de la création.

Enfin, depuis plus d'un an je propose des sessions hebdomadaires de méditation dans un parc à Jette.

Site de yoga et méditation : http://yoga.ameliecastan.com



Mes compétences :

Multimedia

Rédaction

Journalisme

Web

Reportage

Internet

Édition

Ecriture

Presse

Enseignement

Pédagogie