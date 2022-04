Amélie REIL

Je suis actuellement Responsable du plateau technique et Imagerie chez Intertek. Ce poste me permet de gérer au quotidien la mise en place méthodologique et technique des études d'efficacité et de tolérance et de manager une équipe d'une dizaine de techniciennes. De plus je participe activement au développement et à la validation de nouvelles méthodes d'évaluation.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

budgets

Cosmétique

Evaluation Clinique

Gestion de budgets

Management

Management d'équipes

Statistiques

Tests consommateurs