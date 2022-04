Amelie RIEU

Vous cherchez une infographiste?



Vous êtes au bon endroit!



Je suis disponible pour toutes créations print et web: logo, carte de visite, flyers, brochures, étiquettes, identité visuelle, guide de style, affiche, site web, bannières et autres...



Créative, curieuse, motivée et à l'écoute pour tous vos projets!



N'hésitez pas à me contacter et à visiter ma page Facebook: AR Design - infographiste

www.facebook.com/AR.Design.infographiste/?pnref=lhc



Vous pouvez également me suivre sur Instagram:Array



Ou sur Behance:Array



Mes compétences :

Prise de vue et retouche photo

Production et post-production audiovisuelle

Adobe Premiere Pro

HTML 5

HTML

Wordpress

Adobe InDesign

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop