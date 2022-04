Amélie ROCHEFORT

Entreprises et organismes de formation, que vous souhaitiez transformer des formations existantes en formations ouvertes à distance ou créer ex-nihilo des formations e-learning, je saurai vous conseiller et accompagner la réalisation de vos projets.

Professionnelle de la formation pour adultes depuis plus de 10 ans, diplômée en sciences de l'éducation et en ingénierie de la formation à distance, je possède les qualités et les connaissances pour développer et déployer une offre de formations e-learning et blended-learning.

Par ailleurs, ayant une expérience de manager pour une entreprise multi-sites, je possède les compétences nécessaires à l'animation d'une équipe ainsi qu'à la formation d'adultes dans les domaines du management, de la communication, de l'accueil et du développement personnel.



Mes compétences :

Gestion de projets

Commercial

Management

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle continue

Management d'équipes

Direction centre de profits

Management opérationnel

Conseil en recrutement

Conseil aux entreprises

Conseil en organisation

Animation de formations

E-learning

Moodle

Gestion des compétences

Formations ouvertes et à distance

Conception pédagogique

Orientation professionnelle

Conseil

Business planning