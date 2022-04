Amélie SZYMANSKI

Bonjour,



Je suis diplômée, depuis octobre 2006, d'un master 2 (DESS) en "Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires". J'ai préparé ce diplôme au sein de l'école Polytechlille à Villeneuve d'Ascq (Lille 1).



Au cours de mes études, j’ai eu l’occasion d’étudier de nombreuses disciplines qui me rendent aujourd’hui polyvalente. Mes divers domaines de compétence sont la qualité et les normes qui en découlent, le marketing, la nutrition ou encore la réglementation alimentaire.



Je travaille, actuellement, en tant que responsable qualité au sein de la société Dyad. Il s'agit d'une entreprise de conditionnement alimentaire, presse et cosmétique.



Mes centres d'intérêt s'articulent autour de l'activité manuelle et de la décoration. J'apprécie par exemple, la poterie, le collage de serviettes, etc.... J'aime également faire la cuisine et imaginer de nouvelles préparations.



Les sorties entre amis font parties également de mes loisirs.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Analyse sensorielle

Nutrition

Qualité