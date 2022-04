Blandine DESSERY

Mon expérience réussie dans l’univers de l’alimentaire a conforté mon intérêt pour ce secteur singulier.

Forte de ces trois dernières années, j’ai traité en toute autonomie la gestion de projet : du brief client au suivi produits (ultrafrais) avec différents acteurs majeurs de ce métier grande distribution, restauration embarquée, restauration collective et commerciale.



Au sein de cette entreprise, j’ai développé ma polyvalence dans trois domaines : recherche et développement, commercial et qualité.

Mon rôle d’interface entre les différents secteurs (qualité, production, logistique, approvisionnements et la télévente) ont enrichi mes expériences professionnelles avec toujours comme objectif d’apporter une solution produit aux clients de manière réactive en maîtrisant les coûts tout en garantissant un service de qualité.

Lors de cette expérience, j’étais en charge des réclamations clients et fournisseurs.



Mon expérience en grande distribution : animation d’équipe, service et conseils clients en tant que manager de rayon ainsi que mes qualités de management acquises au cours des formations internes chez Auchan, me permettent de confirmer ma connaissance de ce milieu.

Durant une de mes expériences, j’ai travaillé au service qualité et production en mettant en place et dispensant une formation qualité hygiène au sein de l’équipe production dans le cadre de la certification ISO 9001 version 2000.



Mon excellent relationnel, ma capacité de travail, ma facilité d'adaptation et ma rigueur m’ont permis d’être reconnue et appréciée au sein des différents services.



Je serais heureuse de pouvoir vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance pour vous exprimer de vive voix mes motivations à vouloir rejoindre vos équipes.







Mes compétences :

Nutrition

polyvalente

Production

Qualité

Recherche

Recherche et Développement

Santé