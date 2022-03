Amélie TRITZ (EGGRICKX)

De formation RH, j'ai été pendant 2 ans consultante pluridisciplinaire et formatrice au sein d'un cabinet de conseil en RH et en organisation.

J'ai ensuite mis en place et développé de nouvelles activités (notamment le recrutement CDD/ CDI et l'accompagnement de demandeurs d'emploi) pour le compte d'une entreprise de travail temporaire en Lorraine, en tant que chef de projet RH.

En 2010, j'ai intégré l'Agefiph Nord Pas de Calais en tant que Chargée d'étude et développement sur la thématique Formation. J'exerce aujourd'hui mes fonctions au sein de la Délégation Régionale Provence Alpes Côte d'Azur et Corse.





Mes compétences :

Conseil RH

Gestion de projet

Recrutement

Formation