Amélie VANCELL

De nature sérieuse, dynamique et persévérante deux axes se détachent de mon profil: l'action et la réflexion.



En effet mes études supérieures en Ressources Humaines ; m’ont permis de développer des capacités d’analyse et de compréhension. J’ai notamment mené plusieurs études sur la Validation des Acquis de l’Expérience ou la gestion par les compétences. J’aime mettre en place des projets et analyser des concepts.



D’autres parts, mes expériences professionnelles m’ont permis de développer une expertise dans le domaine de l'emploi et du placement. Afin de diversifier mes compétences j’ai souhaité m’orienter vers du recrutement en Intérim ce qui m’a permis de découvrir le secteur du Transport et du BTP.



Aujourd’hui je suis en détachement au sein d’Adecco Parcours Emploi (filiale du groupe). En tant que consultante réferente je travaille plus particulièrement sur l’accompagnement des Demandeurs d’emploi (Prestation Trajectoire) et des licenciées économiques. J’aime ce métier et je souhaiterai élargir mes missions à des Bilans de compétences, de l’évaluation de compétences et de l’accompagnement VAE. A moyen terme je souhaite également évoluer sur un poste de chargée de projet ou coordinatrice.

Je suis prête à m'investir dans de la relation entreprise notamment pour présenter de l'ingénierie de recrutement ou de formation : projets de VAE, plan de formation, présentation de nouvelles mesures…



Mes compétences:

En Accompagnement et insertion :

• Accueil et réception de public jeune et adultes. Publics spécifiques : Jeunes en contrats CIVIS, candidats au RSA , Cadres…

• Entretiens individuels

• Animation d'information collective

• Animation d’ateliers en collectifs : Techniques de Recherches d’Emploi, Jeux de rôles et simulations d’entretiens…

• Relation entreprise: prospection et mise en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs

• Mise en place d’actions adaptation au poste de travail: Evaluations en milieu de Travail ; d’Action de Formation préalable au Recrutement…



En Ingénierie, développement et management d’équipe :

• Promotion et développement de la MRS (Méthode de Recrutement par Simulations)

• Animation de séances d’Evaluation des habiletés

• Correction et analyse des résultats

• Restitution auprès des candidats

• Promotion de la méthode auprès des entreprises

• Ingénierie de recrutement pour mettre en place des recrutements en Nombre : Analyses de postes, proposition d’exercices , démonstrations auprès du client, planification des séances d’évaluation et des entretiens de recrutement…



En gestion des Ressources Humaines et gestion de projets :

• Recrutement de candidats : entretiens de recrutement, rédaction de synthèses, présentation auprès du client…

• Suivi administratif liée au recrutement : DPAE ; rédaction de contrats de Travail…

• Analyse de poste en entreprise et rédaction de référentiels de compétences

• Mise en place d'une procédure de validation des acquis au sein d'une structure publique

• Etude sur la certification des compétences dans le secteur sanitaire et social

• Connaissance du réseau de partenaires emploi formation : pôle emploi, mission locale, Connaissance des dispositifs de formation professionnelle continue (DIF, VAE...) et des possibilités de financement de formation (OPCA…)



Ma formation :



Titulaire d'un MASTER 2 Ressources Humaines, spécialité compétences – Université de Provence – Marseille.

Licence et Maitrise Management Public – IUP d’Aix en Provence.

DUT GEA option Ressources humaines.



Mes compétences :

Bon relationnel

dynamique

Formation

Formation Ressources Humaines

Recrutement

Relationnel

Ressources humaines

VAE