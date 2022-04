Amelie VAUGEOIS

Organisatrice de voyages en groupe depuis plus de 10 ans, j'ai le sens des responsabilités, de l'organisation, de la rigueur et du relationnel. De nature active, je suis autonome mais je sais tout aussi m'adapter au travail en équipe.

Compétente, productive et ouverte d'esprit, j'aimerai relever de nouveaux défis avec un changement d'orientation professionnelle comme assistante de direction.



Mes compétences :

Tourisme

Gestion de projet

Evénementiel

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Développement commercial