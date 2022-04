Amélie VÉNIARD (RÉVET)

Compétences professionnelles :



• Mettre en service des ateliers de production en respectant les délais, les budgets et la sécurité



• Recruter et former des équipes réactives, polyvalentes et respectueuses des règles de travail et des valeurs de l’entreprise



• Suivre et analyser les indicateurs de performance pour être garant de la productivité



• Encadrer les équipes pour rédiger et respecter les procédures ISO 9001/HACCP



• Construire un partenariat avec les collaborateurs de la chaîne Logistique pour s’adapter aux imprévus et satisfaire le client



Mes compétences :

Adaptable

Encadrement

Encadrement d'équipe

Formation

HACCP

Indicateurs de performance

ISO 9001

Logistique

Organisation

Performance

Production

Réactive

Recrutement