Amélie ZANONI

Bonjour,



Je suis actuellement Consultante AMOA junior au sein de la société ITS Group.



Initialement Chargée de prévention et sécurité dans le secteur des biotechnologies, j'ai pu mettre à profit les compétences acquises dans cette fonction dans le cadre d'une reconversion.



Par le biais d'un cursus de formation aux métiers de l'AMOA SI dans le domaine de la Santé, j'ai pu étoffer mes connaissances en gestion de projet et en conduite de recette ainsi que me familiariser avec les problématiques spécifiques à l'assurance maladie. J'ai depuis ainsi pu intégrer des missions dans ce domaine.



Mes compétences :

AMOA

Santé